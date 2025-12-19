به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار بوکان گفت: طرح نهضت آسفالت در ۲۰ روستای بوکان با اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سال گذشته و با مشارکت مردم و بنیاد مسکن اجرا شده است.

خشایار صنعتی افزود: آسفالت معابر روستای اوینچی به عنوان اولین طرح شاخص روستایی در استان از محل سهمیه قیر ۱۴۰۴ با حجم بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع هم آغاز شد.

وی افزود: این طرح که از مطالبات دیرینه مردم روستا در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل روستایی داشت، به‌منظور تسهیل دسترسی روستائیان به مراکز شهری و ارتقای کیفیت زندگی آنان اجرا می‌شود.