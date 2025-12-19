به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: «کتاب شعر تلواسه» اثر نرگس کرخی شاعر نیشابوری است که اشعار این مجموعه در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ سروده و چاپ شده است.

حمید رضا آتشی گفت: این کتاب هفتمین مجموعه شعر نرگس کرخی و در قالب اشعار سپید، فراسپید و نیمایی است و این شاعر متعهد، کتاب خود را به ساحت مقدس حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام تقدیم کرده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور تصریح کرد: کتاب شعر تلواسه در قطع رقعی و ۲۳۹ صفحه که در سال ۱۴۰۴ در نیشابور به زیور طبع آراسته شده است.