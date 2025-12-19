پخش زنده
فرماندار ارومیه گفت: سازمانهای مردمنهاد ظرفیتی مؤثر در شناسایی مطالبات اجتماعی و همراهی با برنامههای توسعهای شهرستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان ارومیه گفت: سازمانهای مردمنهاد ظرفیتی مؤثر در شناسایی مطالبات اجتماعی و همراهی با برنامههای توسعهای شهرستان هستند. مقابلی در جریان برگزاری انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد، با اشاره به نقش تشکلهای مردمی در فرآیندهای اجتماعی، بر ضرورت تعامل مستمر، هدفمند و ساختارمند میان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد.
انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد با محوریت شهرستان ارومیه و در چارچوب فرآیند سراسری برگزاری این انتخابات، با حضور فرماندار شهرستان، اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت برگزار شد. در این رویداد، نمایندگان سازمانهای مردمنهاد شهرستان در حوزههای مختلف، با هدف تقویت مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیتهای مدنی، به رقابت پرداختند.
در پایان این انتخابات، اعضای منتخب شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد معرفی شدند و بر اهمیت تداوم همکاری میان شورا و دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای پیشبرد برنامههای اجتماعی و مدنی تأکید شد. در این انتخابات، مختار خانی به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات، با حکم فرماندار شهرستان ارومیه حضور داشت.