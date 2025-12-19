۶ مصدوم جدید در پی گازگرفتگی در یاسوج
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد وقوع حادثه مسمومیت با منوکسید کربن برای ۶ نفر در شهر یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۳:۳۲ بامداد روز ۲۸ آذرماه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز CO در منطقه دشتروم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
غفارفرد افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار مسمومیت شدند که ۶ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان تحت مراقبت قرار گرفتند.
غفارفرد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست با بررسی وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت دودکشها و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با احتساب این ۶ مورد جدید گازگرفتگی در یاسوج، آمار مصدومان ناشی از مسمومیت با منوکسید کربن در استان تا این لحظه به ۱۱۳ نفر و تعداد فوتیها به ۴ نفر رسیده است.