به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: ساعت ۳:۳۲ بامداد روز ۲۸ آذرماه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز CO در منطقه دشت‌روم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

غفارفرد افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار مسمومیت شدند که ۶ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان تحت مراقبت قرار گرفتند.

غفارفرد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست با بررسی وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.