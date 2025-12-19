هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی کرد،بارش برف از ظهر امروز۲۸ آذر، در استان آغاز میشود.

پیش بینی آغاز مجدد بارش برف از ظهر امروز، ۲۸ آذر، در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: با از سر گرفتن دوباره بارش برف از ظهر امروز در استان دمای هوای امشب به منفی ۲ درجه رسیده و برای فردا یخبندان اتفاق خواهد افتاد.

علی قاسمی افزود: بارش برف از ظهر امروز در مشهد و در اکثر نقاط استان آغاز می‌شود و تا ظهر فردا (شنبه) ادامه خواهد داشت.

وی پیش بینی کرد که حداکثر میزان بارش برف در خراسان رضوی به ۲۰ سانتی متر برسد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: حداقل دمای کنونی هوا هم اینک در خراسان رضوی صفر درجه است.

وی بردسکن را با چهار درجه بالای صفر گرمترین و باخرز با منفی سه درجه را سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته اعلام کرد.

آغاز بارش برف در مشهد از ساعت ۱۳ جمعه / اوج بارش ساعت ۲۱

بارش برف از ساعت ۱۳ ظهر امروز در مشهد آغاز می‌شود و تا غروب شدت می‌گیرد. بارش ها از ساعت ۲۱، به اوج خود می‌رسد و تا بامداد شنبه ادامه دارد. از صبح شنبه بارش کاهش یافته و تا ظهر متوقف می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود ارتفاع برف در نقاط مختلف مشهد بین ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر باشد.