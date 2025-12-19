به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست منطقه‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با حضور معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست و استاندار آذربایجان غربی، در ارومیه برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان به بحت و تبادل تجربیات پرداختند.

