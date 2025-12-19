



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ استاندار فارس در پی درگذشت شهادت‌گونه زنده‌یاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم که حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی جان خود را از دست داد، با صدور پیامی این ضایعه اندوه‌بار را تسلیت گفت و از ایثار و مجاهدت نیروهای امدادی قدردانی کرد.

متن پیام حسینعلی امیری به این شرح است:

درگذشت شهادت‌گونه و تأثربرانگیز زنده‌یاد «محمد قربان» امدادگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم، که در حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی، جان خود را مخلصانه فدا کرد، موجب اندوه عمیق اینجانب و عموم مردم شریف استان فارس گردید. این نیروی فداکار جمعیت هلال احمر با ایثار جان خویش، جلوهای والا از انسانیت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره قهرمانان این مرز و بوم جاودانه ساخت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این جوان برومند، جامعه بزرگ جمعیت هلال‌احمر و مردم نجیب شهرستان جهرم و استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

همچنین از همت بلند و تلاش‌های جهادی تمامی نیروهای امدادی در جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای مردمی و داوطلبان غیوری که در روزهای اخیر با حضور ایثارگرانه در صحنه‌ بارش‌های سنگین استان، برای صیانت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم. بی‌شک این مجاهدت‌های ایثارگرانه در پیشگاه الهی مأجور و در حافظه تاریخی مردم فارس ماندگار خواهد بود.

«محمد قربان» نجاتگر جمعیت هلال احمر استان فارس، بامداد جمعه (۲۸ آذر) در جریان عملیات امداد و نجات مردم گرفتار در سیلاب‌های شهرستان جهرم، جان خود را فدا کرد.