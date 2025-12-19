پخش زنده
خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلامآباد فعلا مسدود است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار جازموریان از انسداد موقت مسیر خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلامآباد و مرکز استان به دلیل طغیان رودخانههای فصلی خبر داد.
احمد شهدوست ، در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارندگیهای اخیر گفت :بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ شب گذشته(پنجشنبه) آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است.
خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان نداریم و تنها آبنمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلامآباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است.
برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانههای فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلا امکانپذیر نیست.
سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد.