مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اصلاح نظام پرداخت، بهبود رفاهیات و تکریم کادر درمان، از اولویتهای اصلی نظام سلامت کشور است و به زودی از طریق آزمون تابستان ۲۰ هزار نیرو جذب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاهرخ رامزی با تاکید بر اینکه کمبود نیروی انسانی از چالشهای اساسی نظام سلامت کشور و بهویژه استانهایی از جمله سمنان است، افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اجرای تمهیدات جدید در حوزه رفاهیات، اصلاح نظام پرداخت و تکریم کارکنان، با اهتمام ویژه در مسیر افزایش ماندگاری کادر درمان گام برداشته است.
وی بیان کرد: اختیارات دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در زمینه جذب و نگهداشت نیرو محدود شد و تمام فرآیندها منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و همین موضوع موجب زمانبر شدن روند تامین نیروی انسانی میشود.
تصویب پرداخت ۲ پایه تشویقی سالانه برای اعضای هیات علمی
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان درباره اقدامات تشویقی جدید گفت: دستورالعمل پرداخت «دو پایه تشویقی سالانه» برای اعضای هیات علمی ابلاغ شد که بر این اساس، افراد علاوه بر پایههای استحقاقی، متناسب با نوع فعالیت و عملکرد خود از مزایای تشویقی برخوردار میشوند. این اقدام هرچند کافی نیست، اما گامی رو به جلو برای افزایش انگیزه و ماندگاری نخبگان پزشکی محسوب میشود.
رامزی از برنامههای آتی وزارت بهداشت و درمان خبر داد و افزود: در حوزه بهبود نظام پرداخت، معیشت کارکنان، اعضای هیات علمی و همچنین تامین مسکن کادر درمان، اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفت و پیشبینی میشود طی یک تا ۲ ماه آینده خبرهای امیدوارکنندهای در این زمینه اعلام شود.
خروج ۳۸ هزار نفر از بدنه وزارت بهداشت طی سه سال
وی درباره آمار خروج نیرو از وزارت بهداشت و درمان نیز گفت: در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۳۸ هزار نفر از بدنه وزارت بهداشت خارج شدند که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان بازنشستگان بودند و خروج این افراد به معنای مهاجرت به خارج از کشور نیست.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد به بخش خصوصی منتقل شدهاند و آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان به خارج از کشور وجود ندارد، اما وزارت بهداشت با اصلاح نظامهای پرداخت، افزایش رفاهیات و ایجاد رضایتمندی شغلی، تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به مردم بهکار گرفته است.
مسایل مالی عامل قطع همکاری کادر درمان با وزارت بهداشت
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان گفت: پزشک یا پرستاری که نمیداند چه زمانی مطالباتش پرداخت میشود امکان برنامهریزی برای زندگی شخصی و خانوادگی خود را ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی به سمت بخش خصوصی با پرداختهای منظمتر و بالاتر سوق پیدا کند و این مساله یکی از عوامل موثر در مهاجرت یا ترک خدمت نیروهای متخصص است.
هفت ماه تاخیر بیمهها در پرداختها
وی ادامه داد: مهمترین دلایل خروج نیروهای متخصص از بخش دولتی را مشکلات معیشتی و تاخیر در پرداختهاست، چرا که بخش قابل توجهی از منابع وزارت بهداشت از محل مطالبات بیمهها تامین میشود و در حال حاضر بیمهها حدود هفت ماه به دانشگاههای علوم پزشکی بدهکار هستند و این موضوع تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان شده است.
تعریف خط اعتباری ویژه برای پرداخت مطالبات کادر درمان
رامزی با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای افزایش رفاهیات و جلوگیری از قطع همکاری کادر درمان گفت: برای نخستین بار در طول فعالیت وزارت بهداشت، اعتبارات مشخصی از ستاد به حساب دانشگاههای علوم پزشکی واریز شد که فقط برای پرداخت خدمات رفاهی کارکنان اختصاص یافته است.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه این خدمات رفاهی هرچند هنوز کافی نیست، افزود: با وجود محدودیت منابع، تلاش شده است دانشگاهها نیز از محل درآمدهای اختصاصی خود، مبالغی را به این بستههای رفاهی اضافه کنند تا بخشی از دغدغههای معیشتی پرسنل کاهش یابد.
وی تاکید کرد: اگر کارکنان وزارت بهداشت مورد تکریم قرار نگیرند و رضایتمندی شغلی نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت با روحیه مناسب به مردم خدمترسانی کنند بر همین اساس، تکریم نیروی انسانی، پیششرط ارتقای کیفیت خدمات سلامت است.
۲۰ هزار نفر در مسیر پیوستن به خانواده وزارت بهداشت
این مسوول بیان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وجود محدودیتها موفق به برگزاری آزمون استخدامی در شهریور ۱۴۰۴ با مجوز جذب ۲۷ هزار نیروی انسانی در بخشهای مختلف از جمله پزشک عمومی، پزشک متخصص، پرستار، ماما، اعضای هیات علمی و کادر اداری شد، اما به دلایل مختلف از جمله ضعف نظام پرداخت و نبود رقابت با بخش خصوصی، تمام ظرفیتها تکمیل نشد و اکنون حدود ۲۰ هزار نفر در مسیر تکمیل روند اداری و جذب هستند.
رامزی تصریح کرد: استقبال متخصصان در آزمونهای استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستانها مطلوب بود، اما در مراکز استانها و شهرهای بزرگ متخصصان به دلیل هزینههای بالای زندگی و مزایای بخش خصوصی کمتر تمایل به اشتغال در بخش دولتی دارند، با این حال این موضوع مانع از پیگیری وزارت بهداشت برای اخذ مجوزهای جدید و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی نخواهد شد.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت استان سمنان گفت: در حال حاضر حدود ۹۱ درصد از ساختار و تشکیلات تفصیلی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده است، اما این ساختار متناسب با شرایط، پراکندگی جمعیتی و نیازهای واقعی استان نیست و به همین دلیل، بازنگری در تشکیلات تفصیلی در دستور کار اداره تحول اداری وزارت بهداشت قرار دارد.
استان سمنان به علت وسعت ۲ دانشگاه علوم پزشکی دارد و شهرستانهای سمنان، مهدیشهر، سرخه، دامغان، گرمسار و آرادان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان هستند.
بر پایه برآورد مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع ۷۵۷ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد که بیش از ۴۸۰ هزار نفر در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (شهرستانهای سمنان، دامغان، گرمسار، مهدیشهر، آرادان و سرخه) ساکن هستند.
منبع: ایرنا