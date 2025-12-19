پخش زنده
رییس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه گفت : با ورود موج جدیدی از سرما در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۹ و ۳۰ آذر)، دما بین ۵ تا ۸ درجه سانتیگراد در استان کاهش پیدا می کند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی افزود: برهمین اساس پیش بینی میشود دمای هوا در سردترین ساعات به چهار تا پنج درجه زیر صفر و در مناطق سردسیر استان نیز به ۶ تا هفت درجه زیر صفر کاهش پیدا کند.
وی افزود : حداقل دمای هوای شهر کرمانشاه نیز پیش بینی میشود در روز شنبه و یکشنبه آینده، به چهار درجه سانتیگراد زیر صفر برسد.
قاسمی ادامه داد : بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده، روند کاهشی دمای شبانه در اغلب نقاط و همچنین برای صبح امروز (جمعه) تشکیل مه صبحگاهی در برخی مناطق (بخصوص مناطق مرطوب، سرد و کوهستانی) مهمترین پدیدههای جوی خواهند بود.
قاسمی گفت: به دنبال این وضعیت در روزهای دوشنبه و سه شنبه، با گذر موجی کم رطوبت از جو منطقه، افزون بر ابرناکی آسمان، شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: روند افزایشی حداقل دمای هوا از روز دوشنبه، (اول دیماه) آغاز شده و از شدت سرما به تدریج کاسته خواهد شد.