رانندگان، سفرهای غیر ضروری خود رادر محورهای خراسان رضوی به زمان دیگری موکول کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد،با توجه شروع بارش برف و احتمال کولاک و برودت هوا و لغزنگی جادهها رانندگان سفرهای غیر ضروری خود را به اوقات مناسبتری موکول کنن.
رانندگان همچنین قبل از شروع سفر گزارش آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راهها را از سامانه ۱۴۱ سایت ۱۴۱ و سامانههای معتبر دریافت و ضمن تأکید جدی بر رعایت سرعت مطمئنه، خودروی خود را از لحاظ فنی مورد بررسی کنند.
در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است رانندگان در محورهای خراسان رضوی از میزان سوخت کافی، صحت عملکرد چراغ ها، برف پاک کن ها، سیستم گرمایشی و ضدیخ اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس گرم و پتو همراه داشته باشند.
هواشناسی خراسان رضوی ،بارش مجدد برف از ساعت سیزده امروز بیست و هشتم آذر و بروز یخبندان را در استان پیش بینی کرده است.