به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان گفت : فعالیت سامانه بارشی بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی، جنوبی، جنوبِ شرقی و شرقی استان سبب رگبار باران و گاهی رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال بارش برف در ارتفاعات و مه گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود : در این مدت شمال خلیج فارس نیز مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود. همچنین از فردا تا دوشنبه کاهش محسوس دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی می‌شود.

وی گفت : از اواخر وقت امروز تا اواسط روز دوشنبه نیز پدیده غالب در استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۵ و دهدز با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۲ و کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد رسیده است.