به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در حالی که بارش سنگین برف و باران بخش‌هایی از شهرستان بافت را درگیر کرده، فرماندار این شهرستان از تداوم کولاک در گردنه‌های کوهستانی، جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب در برخی مناطق و قطع کامل برق و ارتباطات در دو منطقه گوشک و طرنگ خبر داد.

مژگان تاج‌الدینی صبح جمعه ۲۸ آذرماه در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی استانداری کرمان در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارش‌های اخیر

محورهای اصلی مواصلاتی این شهرستان همچنان باز است

در مناطق گوشک و طرنگ روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها به راه افتاده است.

برق بخش‌های گوشک و طرنگ از منطقه دهسرد ارزوئیه تأمین می‌شود که با قطع برق دهسرد، برق این مناطق نیز قطع شده و در حال حاضر ارتباط تلفنی و موبایلی به‌طور کامل مختل است.

به دلیل حجم بالای بارندگی و بارش سنگین برف، راه‌های روستایی منطقه گوغر فعلاً قابل تردد نیستند.