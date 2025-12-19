به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: هم اکنون محور گلپایگان به الیگودرز از محدوده روستای هنده تا رضاآباد و همچنین گردنه احمد از سمت خوانسار-بویین میاندشت به دلیل کولاک شدید و پدیده بادروبه مسدود است و تا اطلاع بعدی امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

سرهنگ علی مولوی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش در محور نائین گردنه ملأ احمد، شهرضا به سمت سمیرم و گردنه خروس گلو گزارش شده است افزود:

در گردنه ملأ احمد نایین، محور نیه نطنز، گردنه خروس گلو شهرضا- سمیرم، محور نجف آباد به سمت دامنه و به سمت بویین میاندشت، محور خوانسار - گلپایگان، آزادراه ذوب آهن به سمت شهرکرد تونل رخ و سفیددشت به شهرکرد به دلیل بارش شدید برف لغزنده است و تردد به کندی و تنها از طریق زنجیر چرخ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون اتوبان ذوب آهن به فولادشهر بازگشایی شده است، گفت: رانندگان و به ویژه رانندگان ناوگان سنگین از جمله اتوبوس‌ها و کامیون‌های کشنده باید بیش از پیش به رعایت قوانین و نکات ایمنی توجه داشته باشند.

سرهنگ مولوی ادامه داد: از شب گذشته تاکنون حدود ۱۵ تصادف رخ داده که اغلب خسارتی و خودرو‌های سنگین کشنده بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست؛ پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس و راهداری پیگیری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.