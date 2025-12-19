پخش زنده
امروز: -
بر اساس دادههای بارش ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، از ساعت ۱۰ صبح دیروز تا ۱۰ صبح امروز، جزیره خارک با ثبت ۱۳۷.۹ میلیمتر بارندگی در صدر پربارشترین نقاط کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از آن قشم با ۱۳۵.۲ میلیمتر و سردشت بشاگرد با ۱۰۳.۵ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را تجربه کردند. همچنین در همین بازه زمانی، قشم با ثبت ۹۳.۳ میلیمتر، کیش با ۸۰.۱ میلیمتر و بندرعباس با ۷۰.۶ میلیمتر بارش، در فهرست مناطق پربارش کشور قرار داشتند.
این آمار نشاندهنده تداوم فعالیت سامانه بارشی و تمرکز بارشها در مناطق جنوبی کشور طی شبانهروز گذشته است.