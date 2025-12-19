به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از آن قشم با ۱۳۵.۲ میلی‌متر و سردشت بشاگرد با ۱۰۳.۵ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را تجربه کردند. همچنین در همین بازه زمانی، قشم با ثبت ۹۳.۳ میلی‌متر، کیش با ۸۰.۱ میلی‌متر و بندرعباس با ۷۰.۶ میلی‌متر بارش، در فهرست مناطق پربارش کشور قرار داشتند.

این آمار نشان‌دهنده تداوم فعالیت سامانه بارشی و تمرکز بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور طی شبانه‌روز گذشته است.