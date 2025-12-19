پخش زنده
آذربایجان غربی بابرگزاری دوره های مهارت آموزی وراه اندازی کارگاه فعال در زندان های استان رتبه دوم کشور در کارآفرینی برای زندانیان را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر، کارگاههای فرشبافی، خیاطی، نانوایی، صنایعدستی، نجاری، مبلسازی، تعمیرات، شیرینیپزی و رشتههای فنی-خدماتی فعال است. نزدیک به هزار زندانی همزمان در کارگاههای داخل زندان مشغول مهارتآموزی و اشتغال هستند و هزاران نفر به کارگاههای برونسازمانی اعزام شدهاند؛ این امر استان را در زمره برترینها قرار داده و آذربایجان غربی پس از تهران، دومین استان کشور از نظر کارآفرینی برای زندانیان است.
فتحی درباره کارگاههای اشتغالزایی استان گفت: در زندانهای آذربایجان غربی، حدود ۱۷۸ کارگاه فعال شامل بخش خصوصی، بنیاد تعاون زندانیان و کارگاههای داخل زندان وجود دارد. بیش از سه هزار زندانی در مجموع داخل و خارج زندان مشغول کار هستند و نرخ اشتغال به حدود ۷۲ درصد رسیده است. فعالیتهایی مانند قالیبافی، مبلسازی، منبت و معرقکاری، تولید کفش، مصنوعات فلزی، ملیلهسازی، خیاطی، تسبیحسازی، چرمدوزی، جوشکاری و تولید پوشاک انجام میشود. راهاندازی ۱۰ کارگاه جدید صنایعدستی در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با قدردانی از حمایتهای قضایی افزود: با مدیریت رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان، بیشترین تسهیلگری و حمایت قضایی برای توسعه اشتغال زندانیان فراهم شده و این استان به الگویی کشوری تبدیل شده است.