به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر کل زندان‌های آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر، کارگاه‌های فرشبافی، خیاطی، نانوایی، صنایع‌دستی، نجاری، مبل‌سازی، تعمیرات، شیرینی‌پزی و رشته‌های فنی-خدماتی فعال است. نزدیک به هزار زندانی همزمان در کارگاه‌های داخل زندان مشغول مهارت‌آموزی و اشتغال هستند و هزاران نفر به کارگاه‌های برون‌سازمانی اعزام شده‌اند؛ این امر استان را در زمره برترین‌ها قرار داده و آذربایجان غربی پس از تهران، دومین استان کشور از نظر کارآفرینی برای زندانیان است.

فتحی درباره کارگاه‌های اشتغال‌زایی استان گفت: در زندان‌های آذربایجان غربی، حدود ۱۷۸ کارگاه فعال شامل بخش خصوصی، بنیاد تعاون زندانیان و کارگاه‌های داخل زندان وجود دارد. بیش از سه هزار زندانی در مجموع داخل و خارج زندان مشغول کار هستند و نرخ اشتغال به حدود ۷۲ درصد رسیده است. فعالیت‌هایی مانند قالی‌بافی، مبل‌سازی، منبت و معرق‌کاری، تولید کفش، مصنوعات فلزی، ملیله‌سازی، خیاطی، تسبیح‌سازی، چرم‌دوزی، جوشکاری و تولید پوشاک انجام می‌شود. راه‌اندازی ۱۰ کارگاه جدید صنایع‌دستی در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های قضایی افزود: با مدیریت رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان، بیشترین تسهیلگری و حمایت قضایی برای توسعه اشتغال زندانیان فراهم شده و این استان به الگویی کشوری تبدیل شده است.