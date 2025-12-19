به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با اشاره به بارندگی‌ها و سیلاب اخیر در استان گفت: خط پمپاژ آبرسانی سد سلمان فارسی که وظیفه انتقال آب به مناطق جنوبی فارس همچون خنج، لارستان، گراش و اوز را برعهده دارد، دچار آسیب شده است، اما با اقدامات اضطراری انجام‌شده، مشکل آب شرب مردم به‌صورت موقت برطرف شده و آبرسانی اضطراری نیز در آمادگی کامل قرار دارد.

غلامی با بیان اینکه برای رفع موقت مشکل، یک خط از مخازن و چاه‌ها وارد مدار شده است، گفت: در حال حاضر مشکل مردم به‌صورت موقت برطرف شده و با عبور سامانه دوم بارشی، این موضوع نیز حل خواهد شد و مشکلی در آبرسانی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر مخازن این شهر‌ها پر است و چاه‌های اضطراری نیز آماده شده‌اند و تا روز شنبه، ۲۹ آذر می‌توان این شرایط را مدیریت کرد. از روز شنبه، در صورت نیاز، استفاده از تانکر‌های آبرسان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس درباره وضعیت خط پمپاژ آبرسانی سد سلمان فارسی به مناطق جنوبی فارس توضیح داد: به دلیل قرار گرفتن این خط در یک دشت، با کوچک‌ترین سیلاب، زیر آن خالی می‌شود و لوله‌های GRP دچار شکستگی می‌شوند و بهترین راه‌حل، استفاده از لوله‌های چدنی است، اما در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد.

غلامی بیان کرد: در حال حاضر لوله‌های جدید GRP تأمین شده است، اما عبور سامانه دوم بارشی و شرایط گل‌ولای مسیر، کار را سخت کرده است. مسیر نیاز به راه‌سازی دارد تا خودرو‌های کامیون بتوانند مصالح را تخلیه کنند و پس از باز شدن راه، بیل‌های مکانیکی عملیات اصلاح و ترمیم را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام دهند؛ به همین دلیل کار کمی دشوار و زمان‌بر شده است.