پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال نساجی مازندران امروز در هشتمین دیدار خانگی این فصل برای کسب یازدهمین برد به مصاف تیم هفتم جدول فرد البرز میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران که قهرمانیاش در نیمفصل را هفته گذشته قطعی کرد، امروز در هشتمین دیدار خانگی این فصل برای کسب یازدهمین برد به مصاف تیم هفتم جدول یعنی فرد البرز میرود و ۲ تیمی که همراه با سایپا بهترین عملکرد دفاعی این فصل را داشتند برای باز کردن دروازه یکدیگر مقابل هم قرار میگیرند.
دیدارهای هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز با انجام ۲ مسابقه در ۲ استان شمالی آغاز میشود که در دومین دیدار تیم فوتبال نساجی مازندران از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان فرد البرز میشود.
فراز کمالوند و بازیکنانش در تیم نساجی که ۱۵ بازی اخیرشان را با عملکردی خیرهکننده پشتسر گذاشتند و مقتدرانه صدرنشین رقابتها هستند، امروز برای ثبت یازدهمین بردشان به مصاف حریف میروند.
نساجی قهرمانیاش نیمفصل را مسجل کرده و با ۳۴ امتیاز از ۱۵ مسابقه و اختلاف هفت امتیازی نسبت به تیم دوم در صدر جدول قرار دارد. اما فرد البرز با سرمربیگری فرید صفاییفرد یکی از سه تیم ۲۰ امتیازی جدول است و در رتبه هفتم جدول ایستاده است.
یکی از نکات قابل توجه دیدار نساجی و فرد البرز، تقابل ۲ تیم با خط دفاعی قدرتمند است که همراه با سایپا تا ایجای فصل بهترین عملکرد دفاعی را ثبت کردهاند. نساجی، فرد البرز و سایپا سه تیمی هستند که کمترین گل خورده را در ۱۵ هفته ابتدایی فصل جاری لیگ دسته یک فوتبال کشور داشتند. دروازه این سه تیم در ۱۵ بازی اخیر لیگ فقط پنج بار باز شده تا عنوان قویترین خط حمله لیگ در حال حاضر متعلق به این تیمها باشد.
اما در گلزنی شرایط نساجی و فرد البرز بسیار متفاوت است. نساجی با ۲۴ گل زده مقتدرانه عنوان بهترین خط حمله را در اختیار دارد و فرد البرز با هفت گل زده پس از مس سونگون و شناورسازی قشم در کنار مس کرمان سومین خط حمله ضعیف لیگ دسته یک است. به همین دلیل احتمالا امروز خط دفاع نساجی کمکارتر از خط دفاع فرد البرز خواهد بود.
البته برد مقابل فرد البرز نیز کار چندان سادهای نیست. تا پایان هفته پانزدهم فقط سه تیم موفق به پیروزی مقابل تیم البرزی شدند. البرزیها مهارت خوبی در کسب تساوی از خود نشان دادهاند؛ آنها از ۱۵ مسابقهشان هشت دیدار را با تساوی به پایان رساندند و همراه با پالایش نفت بندرعباس و نود ارومیه رکوردداران تساوی تا پایان هفته پانزدهم فصل جاری رقابتهای لیگ آزادگان هستند.
مهمان امروز نساجی با توجه به ساختار دفاعی قدرتمندی که دارد احتمالا امروز با تمام توان برای کسب یک امتیاز از مازندران وارد زمین میشود. فرد البرز در این فصل هفت مسابقه خارج از خانه داشت که فقط در یکی از این دیدارها برنده شد. این تیم چهار بازی خارج از خانه را با تساوی به پایان رساند و در ۲ مسابقه خارج از خانه نیز شکست خورد.
البته نساجی در این فصل نشان داده که بازی در ورزشگاه وطنی قائمشهر برای هیچ تیمی ساده نیست و در جوِ پرشور این ورزشگاه کار برای هر تیمی دشوار است. نساجی در هفت مسابقه خانگی این فصل پنج برد و ۲ تساوی کسب کرد و امروز به دنبال ثبت ششمین برد خانگی و یازدهمین برد فصل است. ۲ تیم تا کنون تقابلی با هم نداشتند و این نخستین دیدارشان است.
میثم حیدری داور مسابقه امروز نساجی و فرد البرز است و وحید سیفی، مجتبی قاسمی و حسین اسماعیلی کمکهای او در این مسابقه هستند.