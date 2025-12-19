به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ ولی بهره‌مند با اشاره به اینکه بیشترین بارش برف استان در دهستان کاکان گزارش شده افزود: شب گذشته تاکنون در روستاهای دهستان کاکان از توابع شهرستان بویراحمد ۲۸ سانتیمتر برف باریده است.

وی ادامه داد: همچنین در منطقه امامزاده علی۲۵ سانتی متر، سیرون شبلیز۱۹ ، منطقه دشتروم ۷ ، مارگون ۱۰، و سی سخت ۶ سانتی متر برف ثبت شده است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان بارش های سامانه اخیر در دیگر مناطق به این شرح است:

لنده ۶۳

ستنگان ۶۲ برف ۱۷

دشتروم ۵۷.۵ برف ۷cm

سراسیاب یوسفی ۵۹

فیلگاه ۵۱

درغک ۴۸

منصور خانی کاکان ۴۸ برف ۲۸cm

آبمورد لوداب ۴۰

موشمی زیلایی ۴۰

بوستان ۳۹

قلعه رئیسی ۳۸.۵

کالوس ۳۸.۵

برم سبز ۳۸

دیشموک ۳۷

چیتاب ۳۶.۵

سی سخت ۳۶.۳ برف ۶cm

لیکک ۳۶.۳

سیرون شبلیز ۳۴.۷ برف ۱۹cm

باشت جهاد ۳۴

مارگون ۳۴ برف ۱۰cm

دیل ۳۳

قلعه دختر ۳۲

لیراب ۳۱

سرابتاوه ۳۰ برف ۷cm

سوق ۳۰

امامزاده علی برف ۲۵cm

وزگ ۲۷.۵ برف ۲cm

چیتاب ۲۶.۵ برف ۱۰cm

لوداب ۲۵

تل گاه ۲۴

یاسوج فرودگاه ۲۳.۸ برف ۲cm

پاتاوه ۲۳

کریک ۲۲ برف ۷cm

تنگ رواق ۲۱

گنجه‌ای ۲۰.۵ برف ۲cm

امامزاده جعفر ۲۰.۵

گنجگون ۲۰ برف ۹cm

دوگنبدان ۱۷.۴

چرام ۱۷

سراب ننیز ۱۶

ماهور باشت ۱۴