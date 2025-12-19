پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش نوزدهمین پرونده قتل عمد استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: فردی با هویت ح - ه در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد شده بود که با طی مراحل رسیدگی، در شعبه کیفری یک شمال استان حکم قصاص نفس وی صادر گردید.
عتباتی ادامه داد: به منظور اخذ رضایت از اولیای دم جلسات مختلف سازش تشکیل و با تلاشهای هستههای جهادی بخشایش اولیای دم از حق خود گذشتند و بدین ترتیب نوزدهمین سازش پرونده قتل استان رقم خورد.