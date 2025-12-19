به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار کرمان گفت: طبق آخرین گزارش‌ها از روز سه‌شنبه تاکنون ۳۰ میلیمتر بارندگی در ایستگاه کرمان ثبت شده است.

، مجید باقری در تشریح آخرین وضعیت شهرستان کرمان در پی بارش‌های اخیر گفت :قطعی برق شهر راین مقطعی بود که برطرف و اکنون برق اکثر مناطق وصل شده است.

وی افزود :با توجه به شدت بارش برف از شب گذشته تردد خودروها در مسیر مرصاد به جیرفت از سمت راین مسدود و به مسیر دهکبری هدایت شدند.

وی گفت :شهر کرمان در مناطق ۴ و ۵ معمولا دچار آبگرفتگی هستند که در حال حاضر خودروهای پمپاژ و تانکرهای شهرداری مستقر هستند.

وی افزود :آبگرفتگی منطقه الله‌آباد با افزایش ماشین‌آلات شهرداری برطرف شده استو

در روستاهای کوهپایه بارندگی شدید داشتیم که مسدودی جاده نیز به صورت مقطعی بود و هم اکنون این موضوع نیز برطرف شده است