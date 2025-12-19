به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ هادی کیانمهر اظهارکرد: مأموران در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی موفق به توقیف ۴۱ دستگاه خودرو و ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن شدند.

وی افزود: در ادامه تعداد ۲۳ معتاد متجاهر جمع آوری و به منظور ترک اعتیاد و بازپروری تحویل مراکز ترک اعتیاد شده است.

سرهنگ کیانمهر با بیان اینکه ارتقای امنیت و آرامش جامعه مستلزم همکاری مردمی است تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.