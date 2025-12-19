به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی بوکان گفت: در اجرای طرح‌های امنیت محور پلیس و با هدف پیشگیری از سرقت، ماموران کلانتری ۱۱ سید قطب شهرستان موفق شدند یک سارق سابقه دار موتورسیکلت را شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ موسی بهاری افزود: متهم در بازجویی‌ها و تحقیقات انجام شده به ارتکاب سرقت‌های موتورسیکلت از شهر‌های مرکزی کشور اعتراف کرد که با پیگیری‌های پلیسی تعداد ۱۱ دستگاه انواع موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی بوکان اضافه کرد: در این زمینه ۳ نفر مالخر نیز دستگیر شدند که متهمان به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.