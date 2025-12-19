پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس استان یزد: روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه، ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در استان یزد دچار مسمومیت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید محمد جواد میرجلیلی گفت: در حادثه اول که شب گذشته ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۳۶ رخ داد تماسی مبنی بر مسمومیت سه نفر در پی استفاده از ذغال برای گرم شدن در یکی از روستاهای توابع شهرستان تفت دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و افراد دچار مسمومیت توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند.
رئیس اورژانس استان یزد گفت: در حادثه دوم که ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۶:۰۲ صبح رخ داد پنج نفر در منطقه بلوار مدرس شهر یزد دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند که این افراد پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.
میرجلیلی ادامه داد: از ابتدای مهرماه سال جاری تا کنون ۳۲ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدهاند که از این تعداد ۳ نفر فوت کردهاند.