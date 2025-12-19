مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن

رئیس اورژانس استان یزد: روز‌های ۲۷ و ۲۸ آذرماه، ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در استان یزد دچار مسمومیت شده‌اند.