بیش از ۵۰ پرونده تخلف مراکز توزیع سموم و نهادههای کشاورزی استان اصفهان به تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در بازرسیهای مشترک جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و تعزیرات از مراکز توزیع سموم و نهادههای کشاورزی در استان بیش از ۵۰ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و بیش از ۲۰۰ مورد اخطار صادر شده است.
علی شریفی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۶۰۰ مورد بازرسی از مراکز توزیع سموم و نهادههای کشاورزی ثبت شده است، افزود: سلامت محصولات کشاورزی، حفظ منافع کشاورزان و صیانت از زنجیره تأمین غذایی از اولویتهای اصلی استان است که به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: همچنین با هدف ارتقای آگاهی و پیشگیری از تخلفها، کلاسهای آموزشی متعددی برای فعالان این حوزه برگزار و قوانین و مقررات ابلاغ شده است.
شریفی ادامه داد: هم اکنون ۵۷۸ واحد گیاهپزشکی، ۱۰۵ کلینیک فعال، ۲۱ شرکت خدماتی، ۶ واحد تولیدی و ۱۷ آزمایشگاه خاکشناسی در استان فعالیت میکنند.
اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) محسوب میشود.
شرایط متنوع آب و هوایی این استان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد بهگونهای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانهدار و هستهدار کشت میشود.
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای نرمال از نظر بارش حدود ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حُبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تُن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تُن برآورد میشود.