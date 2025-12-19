به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه دو مقطع پرمصرف ماه رمضان و شب عید را پیش‌رو داریم، گفت: طی ماه‌های آینده تمام هدف این است در کنار افزایش جوجه ریزی حذف دلالان و واسطه‌ها را شاهد باشیم.

نگهدار افزود: روند افزایش جوجه‌ریزی را در مازندران شاهد هستیم و محدودیتی در توزیع و حمل و عرضه ذرت و سویا در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به روند افزایشی در بحث تأمین و عرضه نهاده‌های دامی، گفت: آرامشی در بحث بازار مرغ حاکم شد.

نگهدار با بیان اینکه مدتی مرغ قیمت کاذبی در بازار پیدا کرد، افزود: باتوجه به مشکلات نهاده‌ها مدتی مرغداران استقبال نمی‌کردند و قیمت جوجه تا ۴ یا ۵ هزار تومان کاهشی شد ولی بازهم به قیمت خود برگشت.

وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه در مقطعی قیمت نهاده‌ها در بحث تأمین و عرضه نهاده‌ها برخی از مرغداران اقدام به خرید بیش از قیمت مصوب کردند که باید این مشکلات جبران شود.

نگهدار با تاکید بر اینکه دغدغه‌ها در بحث نهاده‌ها برطرف شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی لازم بتوانیم افزایش جوجه‌ریزی و حذف دلالان و واسطه‌ها را شاهد باشیم.