معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: کنشگری تشکلهای مردم نهاد محیطزیستی باید پشتوانه علمی داشته باشد نیازمند این هستیم که تعریف مشترکی از مفاهیمی مانند توسعه پایدار داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: تشکلهای مردم نهاد محیطزیستی مانند چشم بینای سازمان باشند و تخلفات و مسائل را رصد کنند و مفاهیم تخصصی را به صورتی که قابل فهم برای عموم باشد، ارائه کنند.
هادی کیا دلیری با اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و مقطعی موجب بروز مشکلات در بلند مدت میشود، افزود: میبایست کنشگری ما پشتوانه علمی داشته باشد بدین صورت که آگاهی را به یک کنش مسئولانه تبدیل کنیم و نیازمند این هستیم که تعریف مشترکی از مفاهیمی مانند توسعه پایدار داشته باشیم.
کیا دلیری برخورداری از استقلال را از مهمترین مولفههای تشکلهای مردم نهاد محیطزیستی دانست و تاکید کرد: همانگونه که مساله محیطزیست وابسته به یک طیف و یک جریان نیست و یک مساله ملی و جهانی است، فعالیت تشکلها نیز نباید وابسته به یک فرد، یک دوره یا یک جریان باشد که در این صورت عمر آن کوتاه و فاقد استمرار خواهد بود.
وی دریاچه ارومیه را سرمایهای ملی عنوان کرد و ادامه داد: دریاچه تنها متعلق به مردمان حوضه آبریز نیست، و همه مردم ایران نگران وضعیت دریاچه هستند و بهبود وضعیت ان موجب خوشحالی مردم و احیا آن، احیای یک زیستگاه است.
کیادلیری با بیان اینکه امروز چالشها و مسائل محیطزیستی در تمامی کشورهای وجود دارد، گفت: آنچه در مورد مسائل محیطزیستی ما وجود دارد این است که جنس مسائل ما متفاوت است؛ کشور ما در وضعیت خشک قرار دارد و بخش قابل توجهی از بهره برداریها ناپایدار و بی توجه به وضعیت منابع فعلی مان است.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در برخی برنامههای توسعهای هزینه زیادی ایجاد میشود که بخشی از ان هزینه، تخریب یا از بین رفتن منابع محیطزیستی است و در مقابل وقتی بررسیهای دقیق صورت میگیرد، شاهد این هستیم که برنامه ضرورتی برای اجرا هم نداشته، یعنی تاثیر مثبتی در شاخصههای رشد و توسعه و خودکفایی ایجاد نکرده است.
وی درپایان تاکید کرد: با نگاهی به توسعه یافتهترین کشورها میبینیم که دارای محیطزیستی سالم هستند و روشن است که محیطزیست سالم لازمه توسعه کشور است و مانع آن نیست.