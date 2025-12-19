سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن باید دوباره فعال شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور خواستار فعالسازی سامانه ثبتنام و پالایش متقاضیان مسکن و آغاز مجدد فرآیند تعریف پروژهها و معرفی واجدان شرایط به شبکه بانکی شد.
جناب آقای پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً در راستای اصل (۳۱) قانون اساسی که به موجب آن دولتها مکلف به برنامه ریزی برای تامین مسکن متناسب با نیاز جامعه هستند قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن دولت را موظف به برنامه ریزی تولید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی نموده است که تحقق این هدف به ویژه در بخش مسکن حمایتی منوط به ثبت نام پالایش و شناسایی متقاضیان واجد شرایط میباشد.
حسب گزارشهای متعدد و بررسیهای کمیسیون، عمران سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان مسکن از مدتها پیش غیر فعال بوده و این امر موجب توقف در تعریف پروژههای جدید عدم معرفی متقاضیان به بانکها و اختلال جدی در فرآیند اجرای تکلیف قانونی دولت شده است؛ در حالی که میلیونها متقاضی فاقد مسکن منتظر ثبت نام هستند.
طرح فوق و توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی استمرار این وضعیت امید است با قید فوریت دستور سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن فعال و امکان ثبت نام و تکمیل اطلاعات فراهم و فرآیند تعریف پروژه کافی، احراز شرایط و معرفی واجدان شرایط به شبکه بانکی آغاز شود.
محمدرضا رضایی کوچی
رئیس کمیسیون عمران مجلس