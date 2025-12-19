رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: ساکنان و گردشگران می‌توانند با شرکت در پویش ملی یلدای مهربانی به یاری نیازمندان بشتابند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی افزود: خیران و نیکوکاران می‌توانند با شماره گیری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مربع کمک‌های نقدی خود را برای رسیدن به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز کنند.

او افزود: ساکنان و گردشگران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت مجازی کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۰۱۳۲ واریز کنند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: با حمایت از مددجویان و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ه) لبخند را بر چهره همنوعانمان هدیه کنیم.