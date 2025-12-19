به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمت‌اله حسین‌زاده گفت: راهداران جنوب کرمان از شب گذشته و همزمان با آغاز بارش برف، به‌صورت بی‌وقفه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را در محور جیرفت–ساردوئیه آغاز کرده‌اند و این عملیات تا این لحظه نیز به‌طور مداوم ادامه دارد.

وی افزود: با وجود تلاش مستمر راهداران، شدت بارش برف در این محور به حدی است که برای تسریع در روند بازگشایی مسیر، دو دستگاه بولدوزر به محل اعزام شده است.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان با اشاره به شرایط جوی نامساعد تأکید کرد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود تا اطلاع ثانوی از تردد در محور جیرفت–ساردوئیه خودداری کرده و از محور‌های جایگزین استفاده کنند.