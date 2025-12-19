سومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی استان کردستان در بخش آقایان، با حضور ۴۰ ورزشکار از سراسر استان، روز ۲۶ آذرماه در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی شهرستان بانه برگزار و با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سومین دوره از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی استان کردستان ویژه آقایان، روز ۲۶ آذرماه با حضور ۴۰ ورزشکار به میزبانی شهرستان بانه برگزار شد. این رقابت‌ها در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار و ورزشکاران در قالب سطح طلایی، سطح نقره‌ای و رشته اسپید فیت انفرادی به رقابت پرداختند.

در بخش سطح طلایی جوانان:

مقام اول به محمد شایان شافعی، مقام دوم به اروین رضایی و مقام سوم به محمد مانی احمدی رسید.

در بخش سطح طلایی بزرگسالان نیز:

سامان رستم‌زاده عنوان قهرمانی را کسب کرد، عرفان صادق‌پور دوم و مهدی محمدپور سوم شد.

در سطح طلایی پیشکسوتان:

غفار رحیمی در جایگاه نخست ایستاد، کامیار صالحی دوم و محمد عزت‌پناه سوم شدند.

در بخش سطح نقره‌ای جوانان:

سینا حیران به مقام اول دست یافت، سارو سعیدیان دوم و کیان صالحی سوم شدند.

همچنین در سطح نقره‌ای بزرگسالان:

محمد یونسی قهرمان شد، مبین قادریان به مقام دوم رسید و فردین حلیمی جایگاه سوم را کسب کرد.

در بخش اسپید فیت انفرادی این رقابت‌ها نیز محمد شایان شافعی عنوان نخست را از آن خود کرد، سیاوش شمالی دوم شد و یونس حلیمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

این دوره از مسابقات با استقبال گسترده ورزشکاران و علاقه‌مندان رشته‌های فیتنس و بدنسازی برگزار شد و مسئولان برگزاری ابراز امیدواری کردند با توسعه این رشته، شاهد موفقیت‌های بیشتر ورزشکاران کردستانی در سطح کشور باشیم.