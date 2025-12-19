پخش زنده
بیشترین میزان بارشها با حدود ۴۹ میلیمتر در شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آخرین میزان بارشهای سامانه اخیر در استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.
شهرکرد: ۱۴.۱ برف ۶cm
آلونی: ۱۰.۲
ارجنک: ۳۳.۵
اردل:۳۳.۵ برف ۱۳cm
امام قیس: ۱۹.۱
ایلبگی: ۲۳.۹ برف ۱۸cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۴ برف ۱۶cm
بلداجی: ۱۷.۵ ارتفاع برف ۱۴cm
بن: ۴۸.۴ برف ۱۸ cm
جونقان:۲۶.۶
دزک: ۲۱.۸
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۷.۱
دیمه:۱۸.۹
سامان: ۲۲.۴ برف ۲۰cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۴.۴
سورشجان: ۳۱.۶
شلمزار: ۳۲.۱
فارسان: ۳۵.۷ برف ۳۳cm
فرخ شهر: ۱۱ ارتفاع برف ۷cm
کوانک:۳۰.۴
کوهرنگ: ۳۲.۶ برف ۲۵cm برف کل ۴۵cm
گندمان: ۳۲.۱
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۶.۷
مال خلیفه: ۱۶
هوره: ۱۷.۴