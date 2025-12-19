بیشترین میزان بارش‌ها با حدود ۴۹ میلیمتر در شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آخرین میزان بارش‌های سامانه اخیر در استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است.

شهرکرد: ۱۴.۱ برف ۶cm

آلونی: ۱۰.۲

ارجنک: ۳۳.۵

اردل:۳۳.۵ برف ۱۳cm

امام قیس: ۱۹.۱

ایلبگی: ۲۳.۹ برف ۱۸cm

بازفت: ۱۰.۱

بروجن: ۲۴ برف ۱۶cm

بلداجی: ۱۷.۵ ارتفاع برف ۱۴cm

بن: ۴۸.۴ برف ۱۸ cm

جونقان:۲۶.۶

دزک: ۲۱.۸

دشتک: ۲۳.۹

دوآب صمصامی: ۱۷.۱

دیمه:۱۸.۹

سامان: ۲۲.۴ برف ۲۰cm

سرخون: ۲۸.۴

سودجان: ۳۴.۴

سورشجان: ۳۱.۶

شلمزار: ۳۲.۱

فارسان: ۳۵.۷ برف ۳۳cm

فرخ شهر: ۱۱ ارتفاع برف ۷cm

کوانک:۳۰.۴

کوهرنگ: ۳۲.۶ برف ۲۵cm برف کل ۴۵cm

گندمان: ۳۲.۱

لردگان: ۸.۳

لیرابی: ۲۶.۷

مال خلیفه: ۱۶

هوره: ۱۷.۴