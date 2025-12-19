پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه از تحویل سه گونه حیاتوحش به این اداره خبر داد.
مختار خانی گفت: طی هفته جاری و در نتیجه افزایش آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان، سه گونه حیاتوحش آسیبدیده که امکان ادامه حیات در طبیعت را نداشتند، توسط دوستداران طبیعت تحویل اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ارومیه شدند.
وی افزود: این گونهها شامل ساریگپه، روباه و دلیجه بوده که از گونههای بومی استان آذربایجان غربی و بهویژه شهرستان ارومیه به شمار میروند و پس از تحویل، برای انجام اقدامات درمانی و تیمار در اختیار کارشناسان قرار گرفتند.
خانی با بیان اینکه پس از اطمینان از بهبود کامل وضعیت جسمی، این گونهها در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد، اظهار داشت: مشارکت مردمی و گزارشهای شهروندان نقش مؤثری در حفاظت از حیاتوحش و محیطزیست دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست ارومیه در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم فهیم شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی یا موارد مرتبط با حیاتوحش، مراتب را از طریق سامانه تلفنی رایگان۱۵۴۰ اطلاع دهند.