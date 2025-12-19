پخش زنده
مسابقات قهرمانی وزنهبرداری بانوان مازندران به میزبانی بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات قهرمانی وزنهبرداری بانوان در دو ردهی بزرگسالان و پیشکسوتان با حضور پرشور ورزشکاران از سراسر استان به میزبانی سالن ورزشی سجودی بابل برگزار شد.
بیش از ۴۱ بانوی وزنهبردار از شهرستانهای ساری، قائمشهر، بابل، زرگرشهر، نور، چالوس، عباسآباد، آمل، بهشهر، فریدونکنار و رامسر در این رقابتها حضور داشتند.
در پایان این دوره از مسابقات، تیم بابل با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست تیمی شد. تیم عباسآباد با ارائه رقابتی نزدیک، عنوان نایبقهرمانی را به خود اختصاص داد و تیمهای ساری و آمل نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
لیلا عرب مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان، صائبه عباس زاده نائب رئیس هیات وزنه برداری استان و جمعی دیگر از مسئولان در آیین اهدا مدال و کاپ قهرمانی مسابقات حضور داشتند.