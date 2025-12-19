سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: به همت راهداران سراسر استان، در ۴۸ ساعت گذشته ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر باند از راه‌های استان مرکزی برف‌روبی شده و تردد در تمام جاده‌های استان برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهرداد شیخی سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به تلاش جهادی، شبانه‌روزی و ۴۸ ساعته‌ی راهداران استان از برف‌روبی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر باند-راه خبر داد و افزود: برای جلوگیری از یخ‌زدگی سطح راه‌ها بیش از ۲۰۰۰ تن مخلوط شن و نمک تاکنون مصرف شده است.

شیخی ضمن قدردانی از زحمات راهداران اظهار داشت: طی دو روز گذشته بجز شهرستان‌های ساوه و زرندیه در تمام شهرستان‌های استان شاهد بارش برف و کولاک بودیم که خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته هیچ راهی مسدود نشده و تردد در محور‌های مواصلاتی استان برقرار است.

به گفته وی عملیات امدادرسانی نیز به بیش از ۴۷ دستگاه انواع وسایل نقلیه توسط راهداران صورت گرفته و با توجه به تداوم بارش‌ها، عملیات برف‌روبی همچنان ادامه دارد.