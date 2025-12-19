پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص کاهش محسوس دما و یخبندان از فردا در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، نفوذ و ماندگاری یک توده هوای سرد به استان از فردا آغاز و تا دوشنبه پیش بینی میشود.
وی افزود: پیامد اصلی این سامانه، کاهش محسوس دمای هوا و بروز یخبندان است که تمامی شهرستانهای استان از جمله کوهرنگ، فارسان، بن، شهرکرد، فرخشهر، بروجن، سامان، اردل، کیار، فلارد، خانمیرزا و لردگان را دربرمیگیرد.
به گفته وی: افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخزدگی سطح جادهها، لغزندگی معابر و بروز اختلال در تردد بهویژه در محورهای کوهستانی و گردنههای برفگیر از مهمترین مخاطرات پیشبینیشده در این مدت است.
کارشناس هواشناسی استان بر رعایت نکات ایمنی در ترددهای جادهای و پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی تاکید کرد.