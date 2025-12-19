برگزاری آزمون سرایداری باحضوربیش از۵هزار داوطلب درکهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون استخدامی سرایداری در این استان با حضور ۵ هزار و ۳۵۷ داوطلب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری آزمون سرایداری با حضور ۵ هزار و ۳۵۷ داوطلب در استان، گفت: این آزمون در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس استان و با هدف ساماندهی و تقویت خدمات پشتیبانی آموزشی، با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی برگزار شد.
رضایی افزود: برای برگزاری هرچه مطلوبتر این آزمون، تمهیدات اجرایی، حفاظتی و نظارتی لازم اندیشیده شده بود تا داوطلبان بتوانند در شرایطی عادلانه، استاندارد و آرام در فرآیند آزمون شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نحوه توزیع حوزههای امتحانی تصریح کرد: آزمون سرایداری در مجموع در ۱۶ حوزه امتحانی برگزار شد که از این تعداد ۱۰ حوزه ویژه بانوان و ۶ حوزه ویژه آقایان در نظر گرفته شده بود.
وی ادامه داد: از مجموع حوزههای امتحانی، ۶ حوزه در شهرستان بویراحمد، ۸ حوزه در شهرستان کهگیلویه و ۲ حوزه در شهرستان گچساران بود تا داوطلبان با سهولت دسترسی و کمترین مشکلات تردد در حوزههای امتحانی حضور یابند.
ایوب رضایی با اشاره به سهمیه جذب استان اظهار کرد: سهمیه جذب استان در این آزمون ۲۶۱ نفر است که از این تعداد ۹۴ نفر در قالب قرارداد کار معین و ۱۶۷ نفر از محل سهمیه ایثارگران جذب خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون کتبی و طی مراحل مصاحبه و ارزیابیهای تخصصی و عمومی، در مجموع ۲۶۱ نفر بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد.