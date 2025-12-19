به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته آقایان با حضور نفرات دعوت شده کادر فنی و کمیته فنی، فردا شنبه ۲۹ آذر در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌شود و نفرات برتر هر وزن راهی مرحله بعدی خواهند شد.

رقابت‌های اوزان ۵۵- و ۶۰- کیلوگرم از ساعت ۹ صبح، اوزان ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم از ساعت ۱۲:۳۰ و اوزان ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهند شد.

وزن کشی مسابقات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۶ تا ۱۸ روز ۲۸ آذر (بدون ارفاق وزن) برگزار می‌شود.