مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته فردا با حضور نفرات دعوت شده برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته آقایان با حضور نفرات دعوت شده کادر فنی و کمیته فنی، فردا شنبه ۲۹ آذر در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار میشود و نفرات برتر هر وزن راهی مرحله بعدی خواهند شد.
رقابتهای اوزان ۵۵- و ۶۰- کیلوگرم از ساعت ۹ صبح، اوزان ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم از ساعت ۱۲:۳۰ و اوزان ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهند شد.
وزن کشی مسابقات از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۶ تا ۱۸ روز ۲۸ آذر (بدون ارفاق وزن) برگزار میشود.