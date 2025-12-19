به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ صبح روز جمعه صدای انفجار شدیدی در وزیرستان شمالی شنیده شد؛ جایی که یک عامل انتحاری با خودرو بمب گذاری شده به مقر نظامیان ارتش پاکستان حمله کرد.

دو مقام امنیتی محلی اعلام کردند در پی این انفجار، سقف و دیوار بیرونی این مرکز امنیتی دچار آسیب شدید شده است.

کانال‌های رمزگذاری شده وابسته به گروه «حافظ گل بهادر» که از زیرشاخه‌های گروه تحریک طالبان (تی تی پی) به شمار می‌رود، مسئولیت این حمله را پذیرفته است.

یک مقام امنیتی گفت: در مجموع پنج مهاجم این مقر را هدف قرار دادند که یکی از آنها عملیات انتحاری انجام داد و چهار مهاجم دیگر تلاش کردند وارد محوطه نظامی شوند.

به گفته این مقام امنیتی پاکستان، سه نفر از مهاجمان کشته شدند.

وی افزود: بر اثر شدت انفجار، چهار سرباز مجروح شده‌اند و وضعیت یک سرباز دیگر نامشخص و ارتباط با وی قطع شده است.

این خبر در حال تکمیل است و آخرین به‌روزرسانی آن ساعت ۹:۳۷ صبح به وقت پاکستان روز جمعه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ انجام شده است.