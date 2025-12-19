دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضایی و استانداری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری ازطرح ۴۵۰ تنی نیروگاه زباله‌سوز ساری تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضایی و استانداری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری ازطرح ۴۵۰ تنی نیروگاه زباله‌سوز ساری تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.

علی‌اکبر عالیشاه در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان اجرایی طرح افزود: با ورود دادستانی و تأکید معاون عمرانی استاندار، مقرر شد این پروژه تا اواسط اسفند ماه تکمیل و وارد فاز بهره‌برداری شود.

دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از ضعف نظارتی در روند اجرای طرح، افزود: متأسفانه ناظر طرح در انجام وظایف نظارتی دچار ضعف جدی بوده و لازم است ظرف مدت یک هفته، گزارش جامع و دقیقی از روند اجرا، پیش‌نیاز‌ها و موانع موجود ارائه کند.

عالیشاه تاکید کرد: برخی پیش‌نیاز‌های اساسی که باید در مراحل اولیه اعلام می‌شد، به‌درستی مطرح نشده و این موضوع در مقاطع مختلف موجب توقف طرح شده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمان تحویل بخش‌هایی از طرح، انجام برخی اقدامات و تأمین تجهیزات به‌عنوان پیش‌نیاز کار مطرح بوده که در این زمینه نیز تعلل صورت گرفته است.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال خاطرنشان کرد: دادستانی مرکز مازندران از ابتدای دی‌ماه با انتخاب هیأت کارشناسی و همزمان با ادامه روند تکمیل طرح، بررسی موضوع را از حیث حفظ حقوق عامه و بیت‌المال آغاز خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: با پایان بررسی‌ها و بر اساس نتایج اعلامی هیأت کارشناسی، تصمیم مقتضی از سوی دادگستری اتخاذ خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور، کوتاهی یا حیف‌ومیل بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفین صورت خواهد گرفت.