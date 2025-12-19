با دعوت نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید سه سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در منطقه شاهین‌دژ جذب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در حرکتی اثرگذار برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، با دعوت حجت‌الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، سه سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه جذب شدند.

این سرمایه‌گذاران در حوزه‌های متنوع و کاربردی فعالیت خواهند کرد که شامل تولید بتن پیش‌ساخته، تولید مصالح راه‌سازی مانند نیوجرسی و همچنین تولید محصولات لبنی و احداث گاوداری صنعتی است.

جلسه‌ای با هدف تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری با حضور حجت‌الاسلام میرزایی، فرماندار شاهین‌دژ و سرمایه‌گذاران در فرمانداری شاهین دژ برگزار و زمینه‌های همکاری بررسی و فرایند انتخاب زمین و انجام اقدامات اداری لازم آغاز شد.

حجت‌الاسلام میرزایی در این جلسه تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار شاهین‌دژ و ایجاد اشتغال مولد برای جوانان منطقه است.

انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه ایجاد صد‌ها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود و شاهین‌دژ به عنوان قطب جدیدی در صنعت و کشاورزی استان مطرح شود