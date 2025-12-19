پخش زنده
به گزارش خبرکزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار قلعهگنج اعلام کرد: در پی بارندگیهای اخیر و طغیان رودخانهها، دو محور ارتباطی این شهرستان به سمت استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان مسدود شده و نیروهای ستاد بحران در منطقه در حال امدادرسانی و خدمترسانی هستند.
مجید احمدی کهن، ظهر جمعه ۲۷ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارشهای اخیر گفت :محورهای ارتباطی قلعهگنج به سمت استان هرمزگان در محدوده شهرستان بشاگرد، مسدود شده است.
وی افزود :محور قلعهگنج به سیستان و بلوچستان در محدوده روستای چاهزنگی نیز به دلیل شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانهها بسته شده است.
وی گفت :تنها روستای کلاتمالک به علت سقوط تیر برق دچار قطعی برق شده که اقدامات برای رفع این مشکل در حال انجام است تمامی رودخانههای منطقه طغیان کردهاند.
وی افزود :تمامی نیروهای ستاد بحران شهرستان در منطقه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و پایش وضعیت ادامه دارد.