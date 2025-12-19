به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علیزاده فرماندار لامرد گفت: پس از بارندگی‌های اخیر، راه‌های دسترسی ۶ روستا در شهرستان لامرد مسدود شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۴ روستا در بخش علامرودشت، یک روستا در بخش مرکزی و یک روستا در بخش اشکنان قرار دارند.

علیزاده ادامه داد: خوشبختانه ساکنان این روستا‌ها در امنیت کامل هستند و بررسی خسارت‌های احتمالی در حال انجام است، اما جاده‌های مواصلاتی از دسترس خارج شده و تردد خودرو‌ها امکان‌پذیر نیست.

فرماندار لامرد در پایان تأکید کرد: تلاش نیرو‌های راهداری و امدادی برای بازگشایی مسیر‌ها ادامه دارد و در صورتی که تا روز آینده این راه‌ها بازگشایی نشود، امدادرسانی هوایی از طریق بالگرد به ساکنان روستا‌ها انجام خواهد شد.