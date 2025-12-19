به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲۶ راس دام زنده فاقد پلاک کوبی به ارزش یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودرو‌های عبوری از ۲ دستگاه وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.