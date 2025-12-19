به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ایزان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان پیرانشهر در جریان پایش شبانه‌روزی منابع آبی، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر صیاد متخلف شدند که به‌صورت غیرمجاز اقدام به پهن کردن تور دام ماهی‌گیری در بستر سد کانی‌سیب کرده بود.

وی افزود: از این فرد متخلف حدود ۲۰۰ متر تور دام ماهی‌گیری، یک فروند قایق صیادی، یک دستگاه تیوپ و حدود ۲۰ کیلوگرم ماهی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پیرانشهر با بیان اینکه پرونده متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، تصریح کرد: هرگونه صید در منابع آبی کشور صرفاً با اخذ پروانه رسمی از سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز بوده و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی برخورد خواهد شد.