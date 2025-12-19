شب یلدا، بلندترین شب سال و کهن‌ترین جشن ایرانی، از روزگار باستان تا امروز در فرهنگ ایرانیان جایگاهی ویژه داشته است که نویسندگان و ناشران زیادی در معرفی آن، کتاب نوشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر نویسنده با نگاه متفاوت، بخشی از این آیین را روایت کرده است و در قالب پژوهش، داستان یا طنز، آن را به نسل‌های تازه منتقل کرده است. چند نمونه از کتاب‌های که برای معرفی شب یلدا نوشته شده است، بدین ترتیب است؛

کتاب شب یلدا، اثر علی بلوکباشی، یکی از کتاب‌هاب مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» است که به خواننده کمک می‌کند اطلاعات جامعی از فرهنگ و تاریخ ایران به دست بیاورد.

در بخشی از این کتاب آمده است؛ «ایرانیان و همه مردم سرزمین‌هایی که در حوزه فرهنگ ایرانی زندگی می‌کنند، شب آغاز فصل زمستان را در یک دور فصلی از دور کیهانی طبیعت در زمان گردش فصل پاییز به فصل زمستان جشن می‌گرفته و می‌گیرند نقش و تأثیر این فراگشت طبیعی در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم با واکنش‌هایی گوناگون به صورت رفتار‌هایی آیینی نمادین باز نمایانده می‌شوند. در این رفتار‌های آیینی، شب آغاز فصل زمستان که به اصطلاح آن را «شب چله» و «شب یلدا» می‌نامند.»

کتاب شب یلدا، اثر احمدرضا احمدی است. این کتاب درباره نوجوانی است که در بلندترین شب سال، به خواب می‌رود و در خواب دنیا‌های متفاوتی را تجربه می‌کند. او در خواب نام ندارد و هرکدام از افراد خانواده او را به نامی صدا می‌زنند که پسر برای مدتی با آن نام زندگی می‌کند و تجربه‌های متفاوتی با هر نام دارد.

در بخشی از این کتاب آمده است؛ «شب یلدا بود؛ بلندترین شب سال. مادربزرگ برای شب یلدا، انار دانه کرده بود و در کاسه آبی ریخته بود. مادرم یک هندوانه پاره کرده بود. هندوانه سرخ سرخ بود. خواهرم در یک کاسه بلور، آجیل شیرین ریخته بود. همه ما دور سفره شب یلدا بودیم. پدربزرگ کاسه‌های انار و آجیل را به ما تعارف می‌کرد. از پشت پنجره دیدیم که برف آرام آرام می‌بارید.»

کتاب شب یلدا باحال‌ترین فامیل دنیا، اثر لاله جعفری است، که جنبه سرگرمی و آموزشی دارد و علاوه بر روایت طنز و شیرین، به تقویت روان‌خوانی، کلمه‌سازی و جمله‌سازی کمک می‌کند و در پایان کتاب، فعالیت‌های متنوعی برای تمرین انواع جمله‌های خبری، پرسشی، امری و عاطفی وجود دارد. داستان شب یلدای باحال‌ترین فامیل دنیا می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌و‌گو درباره‌ی اهمیت مهارت‌های ارتباطی، ارزش خانواده و پیوند‌های خانوادگی باشد.

در بخشی از این کتاب آمده است؛ «بچه‌های کلاس دومیِ فامیل می‌خواهند نمایش شب یلدا را اجرا کنند، ولی خبری از بازیگر نقش عمونوروز نیست. همه می‌گویند او خواب مانده و نمی‌رسد، ولی کارگردان نمی‌خواهد بگذارد گروهش ناامید شوند. او تلاش می‌کند اعضای گروه را سرگرمِ تمرینِ نقش‌هایشان کند تا عمونوروز بیاید و...»

کتاب شب یلدا – (کی؟ چی؟ کجا؟)، اثر فاطمه سرمشقی است. در این کتاب به توضیح درباره‌ی ریشه‌های باستانی این جشن و ارتباط آن با آیین‌های ایرانی می‌پردازد. این کتاب ضمن اینکه با قصه‌ها و تصاویر جذاب، خواننده را سرگرم می‌کند، اطلاعات تاریخی و فرهنگی هم ارائه می‌دهد. این مجموعه راز‌های تازه‌ای را درباره شخصیت‌های بزرگ، رویداد‌های مهم و مکان‌های شگفت‌انگیز ایران عزیز بازگو می‌کند. این کتاب به شما می‌گوید، وقتی از شب یلدا حرف می‌زنیم، از چی حرف می‌زنیم؟ از بلندترین شب سال؟ از جشن چیرگی نور بر تاریکی؟ از شب نشینی با قصه‌های قدیمی از یاد رفته؟ یا چیزی دیگر؟

در بخشی از این کتاب آمده است؛ «کی؟ چی؟ کجا؟ برای ایران ما، از این مرز پرگهر چه می‌دانیم؟»

کتاب شب یلدا، نوشته افسانه شعبان‌نژاد است که شامل ۱۰ داستان که مایه طنز دارد و با نگاهی به خاطرات کودکی نویسنده نوشته شده است. شخصیت اصلی داستان دختری است به نام «رضوان» که با خانواده خود (پدر، مادر، خواهر و برادرش) زندگی می‌کند.

در بخشی از این کتاب آمده است؛ «رضوان با هیجان به ظرف انار نگاه می‌کرد. دانه‌های سرخ مثل یاقوت می‌درخشیدند. برادرش گفت: هر کس بیشتر بخورد، قصه‌اش هم طولانی‌تر می‌شود! همه خندیدند و مادر با لبخند گفت: قصه‌های یلدا را باید با دل شنید، نه با شکم پر!»