بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلها پیش یابی هواشناسی بیانگر تداوم فعالیت سامانه بارشی (نیمه جنوبی استان) تا ساعات عصر یا اولیه شب امروز (جمعه) میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت : در طی فعالیت سامانه بارشی، کاهش دید افقی به دلیل پدیده مه، بویژه در مناطق کوهستانی و گاهی وزش باد و کولاک برف و همچنین احتمال یخ زدگی موجب اختلال تردد در معابر عمومی و جاده ها، بویژه جادههای کوهستانی خواهد شد؛ لذا هشدار نارنجی شماره ۹ اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه صادر شده است و تا امروز (جمعه) معتبر میباشد.
مرادی افزود:با عبور سامانه دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) بطور محسوسی کاهش خواهد یافت که میتواند منجر به یخبندان در اغلب مناطق استان گردد، از اینرو هشدار سطح نارنجی شماره ۱۰ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شده است.
همچنین با خروج سامانه از استان بتدریج پایداری هوا افزایش خواهد یافت و با توجه برودت دمای هوا و عدم وزش باد طی روزهای آینده، سکون نسبی جو و پایداری هوا شرایط برای وارونگی دما فراهم خواهد شد و پتانسیل انباشت آلایندههای جوی افزایش خواهد یافت.