در هفته گذشته بیش از ۲۵٠ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل غیربهداشتی و تاریخ گذشته بودن، کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه مواد خام دامی فاسد کشف شده شامل انواع گوشت قرمز و مرغ گرم بوده است افزود: هنگام بازرسی و نظارت کارشناسان بر مراکز عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی شهرستان، این مواد جمع‌آوری و ضبط شده است.

حامد کیانی از شهروندان خواست از خرید هرگونه مواد خام دامی فله‌ای و یا در بسته‌های بدون مشخصات و برچسب خودداری و در هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه کنند.

او از تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در ایام پیش رو به مناسبت شب یلدا در شهرستان خبر داد.

همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۵۰ یا به سامانه ۱۵۱۲ ارتباط مردمی دامپزشکی گزارش دهند.