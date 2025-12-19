پخش زنده
مدارس و دانشگاههای استان اصفهان فردا غیر حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، فردا شنبه ۲۹ آذر مدارس، دانشگاهها ومراکز آموزش عالی استان اصفهان غیر حضوری برگزار میشود.
منصور شیشه فروش ادامه داد: همچنین مهدهای کودک و پیش دبستانیها تعطیل و مادران دارای کودک زیر ۶ سال و ابتدایی و نیز مادران باردار با موافقت مدیرمجموعه میتوانند به شکل دورکاری فعالیت کنند.
وی افزود: به منظور ارائه خدمات فوریتی و خدمات امداد زمستانی در جادهها ۵۱۰ تیم امدادرسان شامل تیمهای پلیس راه و راهور، اداره راهداری، اورژانس، شرکتهای گاز و برق وتیمهای پشتیبانی شهرداریها، دهیاریها و آتش نشانی برای خدمترسانی به مردم استان در حالت آماده باش هستند.
منصور شیشه فروش گفت: کاهش ۸ تا ۱۲ درجه دما تا اواسط هفته پیش بینی شده و بارش برف و باران و کولاک در اکثر مناطق استان بخصوص جنوب و شرق تا بعداظهر امروز تداوم دارد، همچنین دستورالعمل امداد زمستانی برای بازگشایی محورها و توصیههای ایمنی برای سفر در محورهای برف گیر ابلاغ شده است.
شیشه فروش افزود: در ۴۸ ساعت گذشته و با تلاش تیمهای راهداری ۱۰هزار کیلومتر از راههای استان برف روبی شده و به همت تیمهای پلیس راه، هلال احمر، فوریتهای پزشکی و مدیریت بحران شهرستانها امداد رسانی به۴۷۰ خودرو، اسکان بیش از ۳۷۰ خانواده و مسافران در سایتهای اسکان و پایگاهها گزارش شده است.
شیشه فروش با تاکید به شهرداریها و دهیاریها در اجرای بموقع بازگشایی معابر و یخ زدایی در شهرها و روستاها گفت: برف روبی در ۳۴ شهر و ۲۵۴ روستا به همت ۳۲۰ تیم امدادی و خدمات رسان شهرداریها و دهیاریها در حال اجرا است.
شیشه فروش از مردم استان خواست، از سفرهای غیر ضرور در جادهها بپرهیزند.