بارش برف و باران در محور‌های شمالی و غربی فارس ادامه دارد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از بارش برف و باران در برخی محور‌های شمالی و غربی استان خبر داد و گفت: با وجود فعالیت سامانه بارشی، همه راه‌های استان باز بوده و تردد در محور‌های مواصلاتی بدون انسداد در جریان است.

امین بنایی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان در ساعت ۱۱ امروز جمعه، ۲۸ آذر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش‌های اعلام‌شده از سوی همکاران راهداری مستقر در محور‌های استان، در حال حاضر شاهد بارش برف و باران در برخی مسیر‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه در این ساعت، بارش برف در محور‌های منتهی به سپیدان، اقلید، آباده، تنگ ابوالحیات، دشت آزادگان و کامفیروز از توابع شهرستان مرودشت گزارش شده است، افزود: نیرو‌های راهداری در این محور‌ها به‌صورت مستمر در حال پایش شرایط جوی و ایمنی مسیر‌ها هستند.

بنایی ادامه داد: همچنین بارش باران در محور‌های منتهی به رستم، نورآباد، کوه‌چنار، دشت ارژن، ارسنجان، خرامه و فراشبند گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به کاهش دید افقی در برخی مسیر‌ها گفت: در محور‌های منتهی به تنگ ابوالحیات و گردنه کولی‌کش پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است و رانندگان لازم است با احتیاط و رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.

وی با تأکید بر باز بودن راه‌های استان تصریح کرد: در حال حاضر تمامی راه‌های استان فارس باز بوده و تردد در آنها برقرار است و تاکنون در این سامانه بارشی هیچ موردی از انسداد جاده‌ای گزارش نشده است.

بنایی تصریح کرد: تنها یک مورد ریزش بسیار جزئی خرده‌سنگ در محور زرین‌دشت گزارش شد که بلافاصله با همت راهداران برطرف شده و مشکلی برای تردد ایجاد نکرده است.